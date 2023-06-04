شكرا لقرائتكم خبر عن رزاق سيسيه لوالدته: "دعمتنى 9 أشهر من المعاناة أطال الله فى عمرك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه رزاق سيسيه، لاعب الزمالك السابق والبنك الأهلي الحالي، رسالة مؤثرة إلى والدته، وكتب عبر حسابه الشخصي على فيس بوك، "كنت نفس الشخص الذى دعمنى 9 أشهر من المعاناة حتى أتمكن من الوجود فى هذا العالم".

وأضاف، "المرأة ذات القيمة، المرأة ذات القلب الكبير، المرأة البسيطة، المرأة المحببة، من كان لديه الامتياز والفرصة لتربية ما يصل إلى 6 أطفال رائعين في العالم، أطفالك يحبونك يا أمي".

واختتم، "الله في رحمته الجليلة يمنحك الصحة ويطول عمرك لرعايتنا كما يرعى أحفادك، عيد أم سعيد لجميع الأمهات فى العالم".



رزاق سيسية

ويلاقى فريق البنك الاهلى نظيره الاتحاد السكندرى ضمن مباريات الجولة الـ31 من عمر مسابقة الدورى الممتاز و المقرر لها يوم الجمعة 9 من الشهر الجارى حيث تقام على ستاد برج العرب في تمام الساعة الثامنة مساءا .

ويحتل فريق البنك الاهلى المركز الحادى عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز برصيد 34 نقطة حيث تمكن من الفوز في 8 مباريات و التعادل في 10 مباريات و الهزيمة في 12 مباراة .