شكرا لقرائتكم خبر عن 3 لاعبين يسجلون أول ظهور فى قائمة الأهلى بنهائى دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر
حراسة المرمى: علي لطفي – مصطفى شوبير – حمزة علاء
خط الدفاع: على معلول – محمد عبد المنعم – محمود متولي – ياسر إبراهيم – محمد هاني – خالد عبد الفتاح
خط الوسط: أليو ديانج – مروان عطية – حمدي فتحي – عمرو السولية – محمد مجدي أفشة – أحمد قندوسي
خط الهجوم: بيرسي تاو – حسين الشحات – طاهر محمد طاهر – أحمد عبد القادر – محمود عبد المنعم كهربا – محمد شريف.
وعاد لقائمة الأهلي حمدى فتحي وعلي لطفي بعد التعافي من الإصابة، فيما تم استبعاد محمد الشناوي ورامي ربيعة وأكرم توفيق وكريم فؤاد بسبب الإصابة وأيمن اشرف وشادي حسين وبرونو سافيو لأسباب فنية.
ويلتقي الأهلى والوداد الليلة في الدور النهائي للمرة الثانية على التوالي، بعد نسخة العام الماضي التي حسمها الوداد لصالحه بالفوز 2-0 على ملعب محمد الخامس فى الدار البيضاء.
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