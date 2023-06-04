شكرا لقرائتكم خبر عن 3 لاعبين يسجلون أول ظهور فى قائمة الأهلى بنهائى دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض ثلاثي الأهلي "أحمد القندوسي، خالد عبد الفتاح، مروان عطية" تحدياً من نوع خاص مع القلعة الحمراء، عندما يستضيف فريق الأهلي ، فى التاسعة مساء اليوم، الأحد، الوداد المغربى فى ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا باستاد القاهرة الدولى.

ويسجل ثلاثي الأهلي ظهورهم لأول مرة فى قائمة الفريق التي تستعد لخوض نهائي دوري أبطال أفريقيا، وضمت القائمة كلا من:

حراسة المرمى: علي لطفي – مصطفى شوبير – حمزة علاء

خط الدفاع: على معلول – محمد عبد المنعم – محمود متولي – ياسر إبراهيم – محمد هاني – خالد عبد الفتاح

خط الوسط: أليو ديانج – مروان عطية – حمدي فتحي – عمرو السولية – محمد مجدي أفشة – أحمد قندوسي

خط الهجوم: بيرسي تاو – حسين الشحات – طاهر محمد طاهر – أحمد عبد القادر – محمود عبد المنعم كهربا – محمد شريف.

وعاد لقائمة الأهلي حمدى فتحي وعلي لطفي بعد التعافي من الإصابة، فيما تم استبعاد محمد الشناوي ورامي ربيعة وأكرم توفيق وكريم فؤاد بسبب الإصابة وأيمن اشرف وشادي حسين وبرونو سافيو لأسباب فنية.

ويلتقي الأهلى والوداد الليلة في الدور النهائي للمرة الثانية على التوالي، بعد نسخة العام الماضي التي حسمها الوداد لصالحه بالفوز 2-0 على ملعب محمد الخامس فى الدار البيضاء.