شكرا لقرائتكم خبر عن شهد سامى تضمن ميدالية لمصر فى بطولة العالم للتايكوندو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهلت شهد سامى لاعبة منتخب التايكوندو إلى منافسات نصف نهائي بطولة العالم التى تقام بأذربيجان بعد التغلب على لاعبة لبنان فى ربع النهائي، لتضمن ميدالية جديدة لمصر.

وضمنت البعثة المصرية للتايكوندو المشاركة فى بطولة العالم ميدالية جديدة تضاف إلى برونزية سيف عيسى عن طريق اللاعبة شهد سامى.

وحال فوز شهد فى نصف النهائي تضيف ميدالية سواء فضية أو ذهبية، وحال الخسارة تفوز بالميدالية البرونزية.

كما نجح سيف عيسى لاعب منتخب التايكوندو فى التتويج بالميدالية البرونزية فى منافسات بطولة العالم التي تقام بمدينة باكو بأذربيجان والتى تستمر حتى 4 يونيو الجارى.

وتوج عيسى بالبرونزية بعد الخسارة أمام منافسه الأمريكى بنتيجة 2/0 ليحقق البرونزية فى إنجاز يقربه خطوة من التأهل لدورة الألعاب الأوليمبية بباريس.