شكرا لقرائتكم خبر عن فوز وحيد بعد 10 مواجهات.. ماذا يفعل الوداد على الأراضى المصرية قبل لقاء الأهلى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل الوداد المغربي ضيفاً ثقيلاً على الأهلي فى التاسعة مساء اليوم، الأحد، باستاد القاهرة الدولى فى "ذهاب" نهائي دوري أبطال أفريقيا لموسم 2022-2023. ويلاحق الفريق البيضاوي لقبه الرابع فى أمجد البطولات القارية للأندية بعد تتويجه سابقا بنسخ أعوام 1992 و2017 و2022.

وقبل مباراة الليلة لعب الوداد المغربى 10 مباريات على الأراضى المصرية، حقق الفوز مرة واحدة وتعادل فى 4 لقاءات، وخسر 5 مباريات.

المباراة الأولى للوداد فى مصر أقيمت 7 فبراير2003 أمام الزمالك باستاد القاهرة فى كأس السوبر الأفريقي، وتلقى الوداد الهزيمة بنتيجة (1-3) بعدما سجل محمد عبد الواحد وحازم إمام وعبد الحليم ثلاثية الزمالك، وأحرز الإيفواري جويليمي داه زادي هدف الوداد.

كانت الزيارة الأخيرة للوداد في الملاعب المصرية باستاد القاهرة، وتحديدا أمام الزمالك بمرحلة المجموعات بدوري أبطال أفريقيا عام 2022 وفاز بهدف سجله يحيى جبران من ضربة جزاء.