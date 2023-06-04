شكرا لقرائتكم خبر عن 8 دول تشارك فى بطولة العالم لناشئى الاسكواش بأستراليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد الدولي للاسكواش أسماء المنتخبات المشاركة فى بطولة العالم للناشئين، المقرر إقامتها فى أستراليا خلال الفترة بين 13 إلى 17 يونيو الجارى، ومن المقرر أن تشارك 8 دول فى تلك النسخة، يمثلها 32 لاعباً، بحيث يكون كل منتخب ممثل بلاعبين من الشباب ولاعبتان من الشابات، تلعب أربع مباريات ضد بعضها البعض.

ويمثل المنتخب الوطني الرباعي: فيروز أبو الخير، كنزي أيمن، كريم الحمامي، وعلي أبو العينين.

فى حين جاءت الدول المشاركة في البطولة كالتالي: مصر، الهند، أستراليا، اليابان، كولومبيا، ماليزيا، جنوب أفريقيا، هونج كونج "الصين".

وأصدر الاتحاد المصرى للاسكواش برئاسة عاصم خليفة، بيانا رسميا، يعلن من خلاله المشاركة فى بطولة العالم للناشئين بعدد محدود من اللاعبين بسبب ارتفاع التكاليف.

وجاء بيان اتحاد الاسكواش كالتالي..

نظرا للتكاليف الباهظة للاشتراك في بطولة العالم للناشئين تحت 19 سنة للفردي والناشئات تحت 19 سنة للفردي والفرق، مما ترتب عليها اعتذار بعض الدول عن المشاركة في البطولة ودول أخرى قد قامت بجمع مساهمات من لاعبيها للمشاركة في البطولة... فقد قرر الاتحاد المصري للاسكواش بجلسته رقم 16 بتاريخ 2/5/2023 المشاركة في البطولة بعدد محدود وتحمل تكاليف المشاركة للاعبات المشاركات في بطولة العالم للفرق فقط.

وبالنسبة للاعبين واللاعبات المشاركين في بطولة العالم للفردي فتتم المساهمة بقيمة مبلغ تذكرة السفر لعدد (6 لاعبين ناشئين + 2 لاعبة ناشئات) وبما لا يزيد عن مبلغ 60 ألف جنيه مصرى ويتحمل اللاعبون واللاعبات المشاركين في بطولة الفردي باقي تكاليف مشاركتهم في البطولة.

وسوف تتم تسوية تكاليف المشاركة للاعبين واللاعبات الحاصلين على مركز متميز فى البطولة.