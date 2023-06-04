ريال مدريد يعلن رحيل كريم بنزيما

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الأحد، رحيل الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم وقائد الفريق، بنهاية الموسم الجاري.

وقال النادي الملكي، في بيان رسمي عبر موقعه الإلكتروني، يؤكد توصله لاتفاق برحيل اللاعب الفرنسي في نهاية الموسم الجاري.

وأكد النادي أنه يُظهر امتنانه وكل عاطفته تجاه أحد أعظم أساطير النادي الملكي.

وانضم بنزيما إلى ريال مدريد قادماً من ليون الفرنسي في عام 2009 عندما كان يبلغ من العمر 21 عاماً، وكان أحد اللاعبين الأساسيين في العصر الذهبي للنادي الملكي.

وخاض المهاجم الفرنسي 14 موسماً مع ريال مدريد من 2009 وحتى 2023، فاز بإجمالي 25 لقباً وهو رقم قياسي مع النادي الملكي، حيث توج بـ5 دوري أبطال أوروبا، 5 بطولات كأس العالم للأندية، 4 كؤوس سوبر أوروبي، 4 بطولات دوري إسباني، 3 كأس ملك إسبانيا، 4 كأس السوبر الإسباني.

كما توج بنزيما مع ريال مدريد، بجائزة الكرة الذهبية عن عام 2022.

ويعتبر بنزيما هو خامس أكثر لاعباً خوضاً للمباريات مع ريال مدريد بـ647 مباراة، وهو ثاني هداف على الإطلاق لريال مدريد برصيد 353 هدفًا، وهو أيضًا ثاني هداف لريال مدريد على الإطلاق في كل من الدوري ودوري أبطال أوروبا.

وأضاف ريال مدريد في بيانه: "كانت مسيرة كريم بنزيما في ريال مدريد مثالاً على السلوك والاحتراف ومثل قيم نادينا، وحصل كريم بنزيما على حق تقرير مستقبله".

وتابع: "استمتع المدريديستا وجميع المشجعين في جميع أنحاء العالم بكرة القدم السحرية والفريدة من نوعها، مما جعله أحد أعظم أساطير نادينا وأحد أعظم أساطير كرة القدم العالمية".

وأشار النادي الملكي إلى أن النادي سيظل بمثابة منزله، متمنياً التوفيق له ولأسرته في الخطوة القادمة من مستقبله.

واختتم ريال مدريد: "الثلاثاء المقبل 6 يونيو في تمام الساعة 12:00 ظهرًا، سيقام حفل وداع لكريم بنزيما في مدينة ريال مدريد، بحضور رئيسنا فلورنتينو بيريز".