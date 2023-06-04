ريال مدريد يعلن رحيل بنزيمة عن الفريق



أعلن نادي ريال مدريد الإسباني رسمياً اليوم الأحد عبر موقعه الرسمي عن رحيل مهاجمه الفرنسي كريم بنزيمة عن الفريق بعد 14 عاماً أمضاها في صفوف النادي الملكي.



وكتب ريال مدريد في بيان صدر قبل ساعات قليلة من المباراة الأخيرة في الدوري ضد ضيفه أتلتيك بلباو "اتفق ريال مدريد وقائده كريم بنزيمة على إنهاء فترة رائعة لا تنسى كلاعب لنادينا".



وأضاف البيان: "يعرب ريال مدريد عن مودته وامتنانه لأحد أكبر أساطير نادينا. كانت مسيرة كريم بنزيمة في ريال مدريد مثالاً يحتذى به وقد مثّل قيم نادينا. لقد حصل بنزيمة على حق تقرير مستقبله".



وامتدح ريال مدريد قائده قائلاً: " استمتع مشجعو الفريق حول العالم بسحره وتميزه في كرة القدم، وهو أحد أكبر أساطير نادينا وأحد أكثر الأساطير تميزاً في كرة القدم العالمية. ريال مدريد سيبقى دائماً منزله، ويتمنى له ولأسرته كل التوفيق في هذه المرحلة الجديدة من حياته.



وكشف النادي الملكي أنه سيقام حفل وداع لكريم بنزيمة بحضور رئيس النادي فلورنتينو بيريز يوم الثلاثاء 6 يونيو/حزيران المقبل.



وانتقل بنزيمة (35 عاماً) إلى ريال مدريد في العام 2009 قادماً من ليون الفرنسي وفاز معه بـ 25 لقباً، محققاً بذلك رقماً قياسياً في ريال مدريد، بفوزه بخمسة ألقاب في دوري أبطال أوروبا ومثلها في الكأس السوبر الأوروبية، وبأربعة ألقاب في الدوري الإسباني، وثلاثة ألقاب في كأس الملك وأربعة ألقاب في مسابقة كأس السوبر الإسبانية.



وتوّج كريم بنزيمة بجائزة الكرة الذهبية هذا العام واختير لاعب العام من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

