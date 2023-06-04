شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الأهلي فى المباراة النهائية بدورى الأبطال قبل مواجهة الوداد؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل السويسرى مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الأهلى، اليوم الأحد، اختباراً صعباً حينما يقود فريقه لمواجهة الوداد المغربى، فى التاسعة مساءً باستاد القاهرة الدولى، فى "ذهاب" نهائي دوري أبطال أفريقيا.

كيف تأهل الأهلى للمباراة النهائي لدورى الأبطال؟

وتأهل الأهلي إلى نهائي أفريقيا بعد الفوز على الترجي التونسي برباعية نظيفة فى مجموع مباراتي نصف النهائي، بينما تأهل الوداد الرياضي إلى النهائي عقب التعادل مع صن داونز بنتيجة 2/2 فى مجموع المباراتين، باعتبار أن مباراة الذهاب فى المغرب انتهت بالتعادل السلبي.

ما هو تاريخ مشاركات الأهلى فى نهائى دورى الأبطال؟

لعب الأهلي فى نهائي دوري أبطال أفريقيا 27 مباراة، فاز فى 11 مباراة وتعادل فى 11 مباراة، وخسر خمس مباريات، أحرز لاعبوه 35 هدفًا واستقبلت شباكه 21.

من هو طاقم التحكيم المكلف بإدارة النهائى الأفريقي؟

أسند مسؤولو الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مباراة ذهاب نهائي بطولة أفريقيا بين الأهلي والوداد المغربي إلى الحكم الليبي معتز إبراهيم والتونسي هيثم قيراط حكما للفار، ومصطفى غربال مساعدًا للفار.

ما هو تاريخ تتويج اللأهلي بلقب دورى أبطال أفريقيا؟

يعد الأهلي هو النادي الأكثر تتويجا بلقب دوري أبطال أفريقيا برصيد 10 مرات، متفوقا على مازيمبي الكونغولي ومواطنه وغريمه الزمالك بفارق 5 ألقاب. وتوج الأهلي بنسختي 2019-2020 و2020-2021، ثم خسر النسخة الماضية على يد الوداد المغربي الذي جرده من اللقب بالفوز 2-0.