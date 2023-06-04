شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة المثلوثى يترقب مفاوضات الزمالك لحسم التجديد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يترقب الدولى التونسى حمزة المثلوثى، ظهير أيمن فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، عقد جلسة مع مسئولى القلعة البيضاء لحسم ملف تجديد تعاقده، الذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى.
وينتظر المثلوثى عقد جلسة مع مسئولى القلعة البيضاء خلال الأيام المقبلة، لفتح ملف المفاوضات حول تجديد تعاقده، حتى يتمكن من حسم أمره سواء بالاستمرار أو الرحيل.
ويستعد الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري فى الثامنة مساء غد، الاثنين، باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الأسبوع الثلاثين لمسابقة الدوري المصري.
ويحرص الخواجة الكولومبي على إعادة مشاهدة مباريات الزمالك الأخيرة، حتى يتمكن من الوقوف على السلبيات والإيجابيات التى حدثت طوال الـ90 دقيقة، ومعالجتها وتطوير بعض الجوانب التى يرى أنها مازالت تحتاج للعمل فى المرحلة المقبلة.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز