شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة المثلوثى يترقب مفاوضات الزمالك لحسم التجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب الدولى التونسى حمزة المثلوثى، ظهير أيمن فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، عقد جلسة مع مسئولى القلعة البيضاء لحسم ملف تجديد تعاقده، الذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى.

وينتهى عقد حمزة المثلوثى آخر الموسم ويحق له لتوقيع لأى فريق دون الرجوع لإدارة نادي الزمالك، لكن الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك أبلغ مسئولى النادى الأبيض بتمسكه بخدمات اللاعب فى الموسم الجديد.

وينتظر المثلوثى عقد جلسة مع مسئولى القلعة البيضاء خلال الأيام المقبلة، لفتح ملف المفاوضات حول تجديد تعاقده، حتى يتمكن من حسم أمره سواء بالاستمرار أو الرحيل.