شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نتائج الأندية المصرية أمام المغربية فى النهائيات القارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تاريخيًا، شهدت بطولة دوري أبطال إفريقيا على 16 نهائي عربي خالص قبل الصدام المرتقب بين الأهلي والوداد المغربي اليوم الأحد، في ذهاب النهائي العربي رقم 17 بالبطولة القارية.

خاضت الأندية المصرية 10 نهائيات عربية خالصة عبر تاريخ مشاركاتها بالبطولة الأفريقية، بخلاف نهائي القرن الذي جمع بين فريقين مصريين الأهلي والزمالك عام 2020 وحسمه المارد الأحمر.

وخلال مشاركة الأندية المصرية في النهائيات العربية، بالبطولة الأفريقية حقق الأهلي 5 ألقاب، وحصد الزمالك لقبًا وحيدًا، فيما خسر المصريين 4 نهائيات فقط، بخلاف نهائي القرن بين القطبين.