شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يستقر على تفعيل بند شراء مصطفى فتحى من التعاون السعودى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو نادى بيراميدز على تفعيل بند شراء مصطفى فتحى، صانع ألعاب الفريق الكروى الأول، من نادى التعاون السعودى مع انتهاء فترة استعارة اللاعب بنهاية الموسم الجارى.

وكان مصطفى فتحي وقع عقود انضمامه لنادي بيراميدز لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، مع إمكانية تفعيل بند الشراء النهائي بنهاية الإعارة، بعد الاتفاق مع نادي التعاون السعودي على كافة التفاصيل بشأن التعاقد مع اللاعب.

ويعتبر مصطفى فتحي من أهم الأسماء فى كرة القدم المصرية، وهو من مواليد 12 مايو 1994، وبدأ مشواره مع كرة القدم فى صفوف نادي نبروه، قبل أن ينتقل لصفوف الزمالك ولعب بعدها فى التعاون السعودى وسموحة والزمالك، قبل أن يعود مجددا لنادي التعاون، ومنه إلى بيراميدز على سبيل الإعارة.

وانتقل مصطفى فتحي إلى التعاون السعودي في شهر يناير قبل الماضي، وخاض مع الفريق 12 مباراة في الدوري السعودي للمحترفين، سجل فيهم 5 أهداف، ولعب مباراتين في دوري أبطال آسيا، ومباراة واحدة في بطولة كأس الملك.

ولعب مصطفى فتحي لمنتخب الشباب المصري تحت 23 سنة، كما لعب 17 مباراة دولية مع المنتخب المصري الأول، وكانت بدايته في شهر يونيو عام 2015 أمام تنزانيا في إطار التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية.