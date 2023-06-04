شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة منتخب الكاراتيه فى الدورى العالمى باليابان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك منتخب الكاراتيه فى منافسات بطولة البريميرليج "الدورى العالمى"، التى تقام فى اليابان خلال الفترة من 5 إلى 12 يونيو الجارى. وتضم قائمة المنتخب من اللاعبين كلا من: كريم وليد، وعمرو علاء، عبد الله هشام، عمر أشرف، أحمد رجب، آية هشام، ريم أحمد، علا متولى بالإضافة إلى سهيلة أحمد.

ويرافق البعثة أمين الزعبلاوى عضو مجلس الإدارة رئيسا للبعثة، وإسلام إبراهيم إدارى، وهانى شاكر مدرب، وهيثم فاروق حكم دولى.

ونجح لاعبو منتخب الكاراتيه فى تحقيق 18 ميدالية متنوعة فى منافسات بطولة البحر المتوسط التى أقيمت بتونس، مقسمة إلى 5 ذهبيات، و4 فضيات، بالإضافة إلى 9 برونزيات.

وحقق الذهبيات منتخبا الشباب والرجال جماعى كوميتيه، وعبد الله هشام، ياسين فرحات، ياسين دياب، وعلى مستوى الفضيات تحققت عن طريق بلال شاكر، ومريم طارق، سعد جمال الدين، ودهب على

وتحققت البرونزيات عن طريق نورهان سلامة، ريماس عاصى، زياد مجدى، إيمان أشرف، نورسين على، محمد أشرف، على سيد، محمد جابر، وفريق السيدات جماعى كوميتيه