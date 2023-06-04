شكرا لقرائتكم خبر عن الأبراج بتقول إيه لمدربى الأهلى والوداد: كولر لا تغامر.. واندفاعك يكلفك الكثير يا سفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ساعات قليلة تفصلنا عن مباراة ذهاب نهائي دورى أبطال أفريقيا، التى تجمع بين الأهلى والوداد المغربى فى التاسعة مساء اليوم باستاد القاهرة، وقبل ساعات من مباراة نهائي أفريقيا نرصد توقعات الأبراج للمدير الفنى لكل فريق، سواء مارسيل كولر مدرب الأهلى، أو سفين فاندنبروك مدرب الوداد المغربى.

كولر.. "العقرب" 1 نوفمبر

وجهت الأبراج رسالة لبرج العقرب، والذى ينتمى إليه كولر المدير الفني لفريق الأهلى، كونه من مواليد 1 نوفمبر، وتطلب الأبراج من كولر أن يضاعف الحذر والعمل بجدية على حل المسائل المهنية والمالية، ولا يتخلى عن طموحه، وأن يراجع خطواته تفاديا للأخطاء.

وتخبره الأبراج، "لا تتخلى عن طموحك.. راجع خطواتك تفادياً للأخطاء ولا تغامر من أجل أمور تافهة، لأن الأمر قد ينعكس عليك سلباً فتدفع ثمن اندفاعك غير المبرَّر، ولن تعاكسك الظروف.. تستطيع تقديم المزيد والمزيد من الأفكار المبدعة والمميزة فى عملك، بفضل ذكائك وخبراتك المهنية الطويلة وإطلاعك على كل ما هو مختلف وجديد فى عملك".

سفين فاندنبروك.. "العذراء" 22 سبتمبر

تطلب الأبراج من مدرب الوداد أن يحرص على سماع النصائح مع الابتعاد عن الكسل، وتوجه الأبراج رسالة له، "ينصحك الفلك أن تغير أسلوبك إذا أردت أن تغير ظروفك، اندفاعك قد يكلّفك الكثير، لذا تحلى بالهدوء والصبر خلال الفترات المقبلة".