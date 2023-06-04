شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 4 يونيو 2023 العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها، كهربا والشحات وبيرسى تاو فى هجوم الأهلي أمام الوداد المغربي الليلة، ومنتخب الكاميرون يستدعى لاعب المصرى استعداداً لأمم أفريقيا تحت 23 عاما.

كهربا والشحات وبيرسى تاو فى هجوم الأهلي أمام الوداد المغربي الليلة

استقر الجهاز الفني للأهلي، بقيادة مارسيل كولر، على الثلاثي "حسين الشحات وبيرسي تاو ومحمود عد المنعم كهربا" فى الخط الهجومي للفريق فى مواجهة الوداد المغربي بذهاب نهائي دورى أبطال أفريقيا الليلة.

الزمالك يبدأ هيكلة فريق الكرة استعداداً لخوض منافسات البطولة العربية

بدأ الكولومبى أوسوريو، المدير الفنى للزمالك، تحديد اللاعبين الذين سيكملون المشوار مع الزمالك فى المرحلة المقبلة، والأسماء التى سيتم الاستغناء عن خدماتهما، سواء بالرحيل أو البيع أو الإعارة، مع رصد كافة المراكز التى تحتاج للتدعيم عقب انتهاء الموسم الحالي، وهو الأمر الذى بدأت إدارة الزمالك العمل عليه بالفعل، على أمل انهاء هذا الملف قبل انطلاق البطولة العربية، والعمل على تلبية كافة طلبات المدير الفني لقيد هؤلاء اللاعبين الجدد عقب انتهاء الموسم الجاري مباشرة، وقبل المشاركة في البطولة العربية.

اتحاد الكرة يناقش مع رابطة الأندية تغليظ عقوبات التلويح بالانسحاب من الدوري

كشف مصدر داخل اتحاد الكرة أن هناك تنسيقاً مع رابطة الأندية المصرية المحترفة لتغليظ العقوبات فى الجولات القادمة على أى نادٍ حال إيقاف أى مباراة في الدوري أو كأس مصر أو التلويح بالانسحاب، حيث سيتم مضاعفة العقوبات لفرض الانضباط في المباريات المتبقية من عمر الموسم الحالى.

الزمالك يستقر على استمرار أحمد عاشور فى القيادة الفنية لرجال الطائرة

استقر مسئولو نادى الزمالك على استمرار أحمد عاشور المدير الفنى لفريق رجال الكرة الطائرة فى القيادة الفنية للفريق خلال المرحلة المقبلة فى الموسم الجديد، بعد تقديم موسم قوى فى 2022-2023.

مصطفى شوبير يحسم صراع حراسة عرين الأهلى أمام الوداد بفرمان كولر

حسم الجهاز الفني للنادى الأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر، خلال الساعات الماضية الحارس الأساسي للفريق فى مباراة الوداد المغربي بذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا الليلة، وفاضل الجهاز الفني بين على لطفي ومصطفى شوبير للدفاع عن عرين المارد الأحمر بعد استبعاد محمد الشناوي لعدم الجاهزية الفنية.

أرسل الاتحاد الكاميروني خطاباً رسمياً إلى النادي المصري، يطلب خلاله استدعاء فرانك إيتوجا، لاعب النسور الخضر، لمعسكر المنتخب الأوليمبي الكاميروني بالمغرب استعدادا لنهائيات أفريقيا تحت 23 عامًا.