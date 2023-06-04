شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تحصد 4 ميداليات في منافسات الفرق ببطولة أوروبا للرماية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد منتخب مصر عددا كبيرا من الميداليات، خلال منافسات الدور النهائي للفرق ببطولة أوروبا المفتوحة للرماية على الأطباق المروحية، التي تستضيفها إيطاليا خلال الفترة من 1 وحتى 4 يونيو الجاري بمشاركة 12 دولة.

وفاز الفريق المصري المكون من محمود الإتربي وأحمد مرسي وإيفانجلوس بالميدالية الفضية في منافسات "الفيترون"، خلف إيطاليا التي حققت الذهبية.

وحقق فريق "الكبار" المكون من ياسين عويضة وصلاح قاسم ووائل كراوية بالمركز الثالث خلف إيطاليا صاحبت الفضية وإنجلترا الوصيف.

وعلى مستوى الناشئين، فاز منتخب مصر المكون من مارتن رامي ومحمد خالد صالح ومحمود خالد صالح بالمركز الثاني بعد منافسة شرسة مع إيطاليا وإنجلترا.

وحل فريق الرجال المكون من فرانكو دوناتو ومهند شلش وأحمد شبراوي، في المركز الثاني خلف إنجلترا صاحبة الذهبية، متقدما على دول كبيرة الأرجنتين وإيطاليا وفرنسا.

ومن المنتظر أن تقام غدا الإثنين منافسات الدور النهائي من البطولة على مستوى الفردي، ويشارك الرماة المصريون بشكل قوي من أجل زيادة غلة الفراعنة.

وكانت بعثة مصر قد حققت أمس 3 ميداليات، إذا حصد محمود الأتربي ذهبية منافسات الرجال "الماستر"، فيما فاز الناشئ مارتن رامي بذهبية كأس الرئيس، فيما منافسات الجائزة الكبرى.

وأعرب حازم حسني، رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للرماية، عن سعادته بالإنجاز الذي حققه الرماة المصريون في بطولة أوروبا، مؤكدا أن المنافسة كانت على أشدها ورغم ذلك احتلك دائما فرقنا مراكز المقدمة على جميع الفئات العمرية.

وأشار إلى أن منافسات الفردي غدا ستشهد تألق عدد كبير من الرماة المصريين، متوقعا زيادة حصيلة مصر من الميداليات غدا.

وأوضح حسني، أن المشاركة بانتظام في مثل هذه البطولات الأوروبية يساهم بشكل كبير في رفع مستوى الرماة المصريين من أجل تأهيلهم لبطولات العالم والدورات الأولمبية.