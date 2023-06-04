شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتفوق على الوداد المغربى فى صراع القيمة التسويقية.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل الوداد المغربي ضيفاً ثقيلاً على الأهلي فى التاسعة مساء اليوم، الأحد، باستاد القاهرة الدولى، فى ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا لموسم 2022-2023. ويلاحق الفريق المغربى لقبه الرابع فى أمجد البطولات القارية للأندية بعد تتويجه سابقاً بنسخ أعوام 1992 و2017 و2022.

وتبلغ القيمة التسويقية للأهلى 29.55 مليون يورو، بينما تساوى القيمة التسويقية للوداد المغربى 19.35 مليون يورو.

وتنقل قنوات بي إن سبورت، المالك الحصري لبث مباريات دوري أبطال أفريقيا، مواجهة الأهلي ضد الوداد المغربي بالنهائي، بالإضافة إلى قنوات أون تايم سبورت، ولكن على التردد الأرضي الخاص بالقناة.

وحصد ممثل كرة القدم المغربية بطاقة التأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا على حساب صن داونز الجنوب أفريقي بفضل أفضلية الأهداف المسجلة خارج ملعبه بعد تعادله معه بنتيجة 2-2 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب

نجح المارد الأحمر فى تخطي الترجي التونسي في دور نصف النهائي حيث فاز في لقاء الذهاب في رادس بنتيجة كبيرة بثلاثية دون رد، وانتصر في الإياب على ملعب القاهرة الدولي بهدف نظيف سجله حسين الشحات.