«كهربا له سوابق في الفيفا».. مرتضى منصور: لولا الظلم التحكيمي لتفوق الزمالك على الأهلي بـ18 نقطة

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه يجهز المستندات لتقديم شكوى لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضد الأهلي ولاعبه محمود عبدالمنعم كهربا، بسبب مشاركة الأخير في مباراة السوبر المصري الأخيرة وما تلاها من مواجهات رغم قرار إيقافه من جانب اتحاد الكرة.

وقال مرتضى، في فيديو نشره عبر قناته بموقع "يوتيوب": "لا يوجد موعد لتقديم الشكاوى لدى فيفا، لذلك نحن نجهز المستندات، مثلما فزت أنا وأبنائي بقضية كهربا وحمدي النقاز، نحن نُجهز للقضية وخاصة أن رئيس النادي رجل قانون".

وأضاف رئيس الزمالك: "لكن هناك بيانًا غبيًا صدر، وهو أن الأهلي سيذهب لمحكمة القضاء الإداري ليتنازل عن دعوى بطلان تشكيل لجنة الانضباط باتحاد الكرة ويترك الخصومة، الغباء هنا هو أننا حققنا هدفنا بمشاركة كهربا في السوبر رغمًا عن اللوائح والقوانين والعقوبة الصادرة ضده بالإيقاف، والزمالك الطرف الأصيل في المباراة لم يذهب".

وتابع: "أنا أقول لفيفا في الشكوى أن هذا اللاعب كهربا له سوابق، سبق وفسخ عقده وانتقل للنادي الذي دفع به في مباراة مخالفًا للوائح، وعليه حكم بتسديد مبلغ 2 مليون دولار ولم يُسدده حتى الآن، هنا الاتحاد الدولي ينظر للقضية بعين أخرى، لأن اللاعب اعتاد على المخالفات".

وأكمل: "الشكوى 26 ورقة، الورقة الرابعة فيها كل شيء، لكن من الورقة الأولى وحتى الرابعة كنت أشرح لفيفا تاريخ اللاعب، من هؤلاء الذين ينتقدون ما كتبناه في الشكوى؟، أنا ممكن أنشر الشكوى، ولكن الاتحاد الدولي يمنع نشر أي أوراق تذهب له للحكم فيها، رقم 2 أننا لا نريد أن ننشر الأوراق حتى لا يعرف الخصم ما كتبناه ويُجهز دفاعه".

وواصل مرتضى: "قبل أن تذهبوا إلى القضاء الإداري كل الأوراق ستذهب إلى فيفا، القدر الغريب أن القاضي حجز القضية ليوم 25 يونيو الجاري، هذا أمر جيد لأن كهربا سينال عقوبته في الموسم المقبل، الفيلم كان مرسومًا أن القاضي يصدر حكمه بعد ضمان الأهلي لقب الدوري، وبعد هد حيل الزمالك وعدم قيد 3 لاعبين في يناير الماضي، ولديه أشخاص يطفشون اللاعبين".

وأضاف رئيس نادي الزمالك: "عسى أن تكرهوا شيئًا وهو خير لكم، الحكم سيصدر يوم 25 يونيو، وسيتم تسليمه يوم 1 يوليو لـ عادل الشوربجي رئيس لجنة التظلمات، وحتى يكتبه سيأخذ أسبوعًا، وعقوبة إيقاف كهربا 12 مباراة ستطبق في الموسم المُقبل".

وقال: "الزمالك عانى من التحكيم، لو احتسبنا المباريات التي افتقدنا فيها نقاطًا بسبب الحكام، كنا سنفرق عن الأهلي 18 نقطة في ترتيب الدوري، أريد مباراة واحدة لم يتعرض الأبيض للظُلم فيها، ركلات جزاء لم تُحتسب، وأهداف تسلل"، وفقا لموقع "بطولات.

واختتم مرتضى منصور: "وفي بطولة دوري أبطال إفريقيا كانت هناك ركلة جزاء للخصم غير صحيحة (واحنا معندناش شمهورش)، أطهر الطاهر لاعب الهلال السوداني يهدر ركلة جزاء أمام صن داونز ليكمل الأهلي في البطولة، ومشاكل تواجه الرجاء المغربي قبل مواجهة الأحمر، ثم تدخل على الترجي التونسي الذي يفقد خدمات 6 لاعبين قبل مباراة الأهلي ويتم حرمانه من الجماهير، هذا ما نراه والجميع يراه".