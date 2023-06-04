شكرا لقرائتكم خبر عن نهائى أفريقيا.. حلم البطولة الـ11 مع الأهلى يراود الشحات قبل مواجهة الوداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة مساء اليوم، الأحد، لمتابعة اللقاء المصيري الذى يجمع الأهلى مع الوداد المغربى باستاد القاهرة الدولى، فى "ذهاب" نهائى دوري أبطال أفريقيا.

ويعول السويسري كولر، المدير الفني للأهلى، على عدة لاعبين فى الفريق لتحقيق الفوز والاقتراب خطوة من التتويج بالأميرة الأفريقية، ومن هؤلاء اللاعبين حسين الشحات جناح أيمن الفريق، والذى تتفائل به الجماهير الحمراء فى المباريات الحاسمة.

نرصد فى السطور التالية أبرز ما قدمه الشحات مع الأهلى..

بشكل عام، شارك مع الأهلى 170 مباراة سجل فيها 37 هدفا، و صنع 42، ووصل إجمالى مشاركات الشحات مع الأهلى فى الموسم 1613 دقيقة، مقسمة إلى 15 مباراة ببطولة الدورى، سجل فيها هدفين وصنع 6 لزملائه، وفى دورى أبطال أفريقيا ظهر فى 9 مواجهات، سجل خلالها أربعة أهداف وصنع هدفا، وعلى مستوى كأس العالم للأندية لعب 3 مباريات وسجل هدفا، وصنع مثله، وكذلك كأس السوبر المصرى.

توج الشحات مع الأحمر بـ10 بطولات، (بطولتى دورى، ومثلها كأس مصر، وبطولتى كأس السوبر المصرى، وبطولتى دورى أبطال أفريقيا، وبطولتى كأس السوبر الأفريقى).