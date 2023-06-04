شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامى يبدأ تصحيح أخطاء لاعبى سموحة أمام الطلائع قبل مواجهة سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض أحمد سامى، المدير الفنى لفريق سموحة، منح اللاعبين راحة اليوم من التدريبات بعد السقوط أمام طلائع الجيش أمس، السبت، فى إطار منافسات الجولة الثلاين من الدورى.

وبدأ فريق سموحة الاستعداد اليوم من أجل مواجهة سيراميكا المقرر لها الأربعاء المقبل، فى الجولة الحادية والثلاثين من الدورى، والذى بدأه أحمد سامى بتصحيح الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون أمام الطلائع تسببت فى الخسارة بهدفين.

وحقق فريق طلائع الجيش فوزا غاليا على نظيره سموحة، بهدفين نظيفين فى المباراة التى أقيمت أمس السبت فى إطار منافسات الأسبوع الثلاثين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

سجل هدفى طلائع الجيش خالد سطوحى ومحمود وادى فى الدقيقتين 18 و45 من عمر المباراة، بينما أهدر سموحة ركلة جزاء فى الدقيقة 85 من عمر اللقاء.

ويحتل فريق سموحة المركز العاشر في ترتيب جدول الدورى برصيد 35 نقطة، بعدما خاض 30 مباراة فاز فى 8 مباريات وتعادل فى 11 لقاء وتلقى الهزيمة فى 11 مواجهة، وسجل لاعبوه 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 35 هدفا.