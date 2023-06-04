مشوار الأهلي فى دورى الأبطال قبل مواجهة الوداد الليلة.. إنفو جراف

القاهرة - سامية سيد - يدخل السويسرى مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الأهلى، اليوم الأحد، اختباراً صعباً حينما يقود فريقه لمواجهة الوداد المغربى، فى التاسعة مساءً باستاد القاهرة الدولى، فى "ذهاب" نهائي دوري أبطال أفريقيا.

الأهلي استهل مشواره في البطولة بمواجهة قوية أمام الاتحاد المنستيري، وصيف النسخة الماضية من الدوري التونسي، في قمة مباريات دور الـ32، وفاز بطل مصر ذهابا وإيابا 1-0 و3-0.

وأسفرت قرعة دور المجموعات عن وقوع الأهلي على رأس المجموعة الثانية مع صن داونز الجنوب أفريقي والهلال السوداني والقطن الكاميروني، وحل وصيفا ليتأهل إلى دور الثمانية.

وفاز الأهلي على القطن 3-0 و4-0 وعلى الهلال 3-0، بينما خسر من الأخير بهدف دون رد، وتعثر أمام صن داونز مرتين، أولهما بالتعادل 2-2 على ملعبه ثم الخسارة 2-5 في جنوب أفريقيا.

وفي دور ربع النهائي فاز الأهلي على الرجاء المغربي 2-0 في القاهرة، ثم تعادل الفريقان إيابا بدون أهداف، قبل أن ينتصر على الترجي التونسي 3-0 و1-0 في مباراتي الذهاب والعودة بالمربع الذهبي.