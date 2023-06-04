شكرا لقرائتكم خبر عن شجّع الأهلي أمام الوداد بعلم وصفارة.. بيع أدوات التشجيع بجوار المترو.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من الشباب على التواجد أمام بوابات مترو أرض المعارض والاستاد لبيع أدوات التشجيع الخاصة لجماهير الأهلي التى حرصت على الحضور لدعم فريقها أمام الوداد البيضاوي المغربي فى المباراة المقرر لها التاسعة مساء اليوم، الأحد، باستاد القاهرة فى ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وحرص البائعون على جلب كميات كبيرة من الأعلام والاسكارفات والصافرات وقمصان الأهلي لبيعها للجماهير التى ستحضر المباراة من الاستاد، وشهد محيط استاد القاهرة تواجدا مكثفا من قبل جماهير الأهلي لمؤازرة فريقها فى نهائي أفريقيا.

وفى سياق متصل، يدخل السويسرى مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الأهلى، اختباراً صعباً مساء اليوم حينما يقود فريقه لمواجهة الوداد المغربى، فى "ذهاب" نهائي دوري أبطال أفريقيا. وتأهل الأهلي إلى نهائي أفريقيا بعد الفوز على الترجي التونسي برباعية نظيفة فى مجموع مباراتى نصف النهائي، بينما تأهل الوداد الرياضي إلى النهائي عقب التعادل مع صن داونز بنتيجة 2/2 فى مجموع المباراتين، باعتبار أن مباراة الذهاب فى المغرب انتهت بالتعادل السلبي.

وسبق والتقى الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا 3 مرات سابقة، وفشل الأهلي خلال 3 مباريات فى تحقيق الفوز على الوداد، حيث نجح الأخير فى الفوز مرتين مقابل تعادل وحيد.

فى نهائى نسخة 2017، فرض الوداد التعادل على الأهلي 1-1 فى ذهاب نهائي البطولة بالقاهرة، وانتصر الوداد إياباً فى المغرب بهدف دون رد، ليحقق لقب البطولة للمرة الثانية فى تاريخه، أما نهائي النسخة الماضية 2022 الذى أقيم من مباراة واحدة بالمغرب، فشهد تفوق الوداد على الأهلي بنتيجة 2-0 وتتويجه باللقب.