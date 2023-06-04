شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم محمد شريف مع الأهلى قبل مواجهة الوداد المغربى؟.. بالأرقام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض محمد شريف، مهاجم النادي الأهلي، تحدياً من نوع خاص، قبل اللقاء المرتقب لفريقه أمام الوداد المغربي، فى "ذهاب" نهائي دوري أبطال أفريقيا، ويبحث شريف عن مواصلة التألق وإسعاد الجماهير الحمراء.

خلال الموسم الجارى، شارك محمد شريف مع النادي الأهلي فى 37 مباراة، سجل خلالها 12 هدفاً، بواقع هدف فى كأس العالم للأندية، هدفان فى دوري أبطال أفريقيا، و9 أهداف فى مسابقة الدوري.

وإجمالاً.. بلغت مشاركات محمد شريف مع النادي الأهلي منذ التحاقه بالقلعة الحمراء في 2018، 142 لقاء، سجل خلالها محمد شريف 56 هدفاً، وصنع 11 لزملائه بالفريق.

ويستضيف الأهلي، فى التاسعة مساء اليوم الأحد، نظيره الوداد المغربى في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا باستاد القاهرة الدولى، وتسعى كتيبة السويسرى مارسيل كولر لتحقيق نتيجة إيجايبة قبل لقاء الإياب المقرر له الأحد المقبل في المغرب.

ويلتقي الأهلى والوداد الليلة في الدور النهائي للمرة الثانية على التوالي، بعد نسخة العام الماضي التي حسمها الوداد لصالحه بالفوز 2-0 على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء.

الأهلي استهل مشواره في البطولة بمواجهة قوية أمام الاتحاد المنستيري، وصيف النسخة الماضية من الدوري التونسي، في قمة مباريات دور الـ32، وفاز بطل مصر ذهابًا وإيابًا 1-0 و3-0.