شكرا لقرائتكم خبر عن 11 مباراة جمعت الأهلى والوداد المغربى قبل مواجهة الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة مساء اليوم، الأحد، لمتابعة اللقاء المصيري الذى يجمع الأهلى مع الوداد المغربى باستاد القاهرة الدولى، فى "ذهاب" نهائى دوري أبطال أفريقيا.

واجه الأهلى نظيره الوداد فى 11 لقاءً، فاز فى 4 مواجهات، وتعادل فى 4، وخسر 3 مباريات، ونهائى النسخة الماضية شهد تفوق الوداد على الأهلي بنتيجة 2-0 فى النهائي الذى أقيم من مباراة واحدة فى المغرب.

الفوز بنهائي 2022، جعل الوداد يحقق لقب دوري أبطال أفريقيا، وذلك للمرة الثالثة في تاريخه.

وأسند مسؤولو الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مباراة ذهاب نهائي بطولة أفريقيا بين الأهلي والوداد المغربي إلى الحكم الليبي معتز إبراهيم، والتونسي هيثم قيراط حكما للفار، ومصطفى غربال مساعدًا للفار.

وتنقل قنوات بي إن سبورت، المالك الحصري لبث مباريات دوري أبطال أفريقيا، مواجهة الأهلي ضد الوداد المغربي بالنهائي، بالإضافة إلى قنوات أون تايم سبورت، ولكن على التردد الأرضي الخاص بالقناة.