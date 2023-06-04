مفاجأة في حراسة المرمى.. التشكيل المتوقع للأهلي أمام الوداد اليوم

الشارقة - اميمة ياسر - استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، على التشكيل الذي يخوض به مباراة مباراة الوداد المغربي، اليوم الأحد، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وينوي كولر استمرار مصطفى شوبير فى حراسة مرمى الأهلى بعد خروج محمد الشناوى من الحسابات الفنية بسبب الاصابة، كما ينوى إعادة ياسر إبراهيم لخط الدفاع على حساب محمود متولى للاستفادة بقدراته البدنية فى التعامل مع الكرات العرضية المتوقعة لبطل المغرب.

ومن المتوقع أن يواجه الأهلى الوداد بتشكيل مكون من،

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول

خط الوسط: أليو ديانج ومروان عطية وعمرو السولية وبيرسي تاو وحسين الشحات

خط الهجوم: محمود عبد المنعم "كهربا".

وتقام مباراة الأهلي والوداد على ملعب استاد القاهرة، في التاسعة مساء اليوم الأحد، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.