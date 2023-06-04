بعد اقترابهما من الهلال والاتحاد.. ميسي وبنزيما يشعلان المنافسة مع رونالدو في الدوري السعودي

الشارقة - اميمة ياسر - يعود الثلاثي كريستيانو رونالدو، والأرجنتيني ليونيل ميسي، والفرنسي كريم بنزيما، للتنافس من جديد في الدوري السعودي، بعد أن جمعهم في وقت سابق، الدوري الإسباني.

ميسي

كشفت تقارير صحفية أن الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب باريس سان جيرمان السابق، سيوقع عقود انتقاله لنادى الهلال السعودي خلال الـ48 ساعة المقبلة، عقب انتهاء رحلته مع باريس سان جيرمان الفرنسي مساء أمس السبت.

وأكدت صحيفة "عكاظ" السعودية أنه من المنتظر أن يوقع ميسي عقود انتقاله لنادي الهلال في باريس، بحضور الوفد السعودي الذي يتواجد في العاصمة الفرنسية، قبل وصوله إلى العاصمة السعودية الرياض خلال الـ48 ساعة القادمة، تمهيداً لإعلان الصفقة بشكل رسمي عقب وصوله الرياض دون تحديد قيمة الصفقة ولا راتب اللاعب حتى الآن".

ورحل ميسي (35 عاما) عن باريس فور انتهاء تعاقده مع النادي في 30 يونيو الجاري، ليصبح حرا فى الانتقال إلى أى نادٍ، وودع ميسي ناديه باريس سان جيرمان بالفعل.

بنزيما

على الجانب الأخر، أوضحت قناة "الإخبارية" السعودية أن نادى اتحاد جدة توصل لاتفاق رسمي مع كريم بنزيما للانضمام لصفوفه بعقد يمتد لموسمين.

وأضافت القناة السعودية أن رئيس نادى اتحاد جدة أنمار الحائلي ونائبه أحمد كعكي يتواجدان فى العاصمة الإسبانية مدريد للتعاقد مع بنزيما فى صفقة انتقال قياسية.

وأكدت بشبكة "ريليفو" الإسبانية أن رئيس نادي اتحاد جدة ونائبه سيتواجدان فى العاصمة الإسبانية مدريد، اليوم الأحد، من أجل إنقاذ الصفقة، مؤكدة أن بنزيما عقد جلسة مع فلورينتينو بيريز رئيس ريال مدريد، لإبلاغه بقرار الرحيل.

رونالدو

ويضم نادى النصر السعودي، حاليا بين صفوفه النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، بعقد لمدة موسمين ونصف الموسم، فى صفقة انتقال حر.

وقال رونالدو في تصريحات سابقة: الدوري السعودي جيد جدًا وتنافسي، لكن هناك فرص عديدة جدًا للتطور، هناك بعض الأمور التي تحتاج للتحسن مثل الحكام وتقنية الحكم المساعد، عليهم أن يكونوا أسرع بعض الشيء، أنا سعيد هنا وأرغب في الاستمرار، في رأيي إذا استمروا في العمل على خططهم خلال السنوات الخمس المقبلة، أعتقد أن الدوري سيكون من أقوى 5 مسابقات دوري في العالم.

ووجه رونالدو رسالة لجماهيره ومتابعيه وقال: شكرًا جزيلًا على دعمي في كل عام، ليس فقط في الملاعب والمباريات، ولكن خارج كرة القدم أيضًا، سأكون جزًءا من ثقافتكم وسأتواجد معكم هنا، أتمنى أن يستمتع الناس بأدائي وأن أفوز بالألقاب.