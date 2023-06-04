شكرا لقرائتكم خبر عن شهد سامى تحقق برونزية بطولة العالم للتايكوندو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فازت شهد سامى، لاعبة منتخب التايكوندو، بالميدالية البرونزية فى منافسات بطولة العالم التي تقام بأذربيجان، بعد الخسارة فى نصف نهائي البطولة.

وتعد برونزية شهد إنجازاً لم يتحقق منذ 18 عاما، حيث كانت آخر ميدالية نسائية فى بطولات العالم منذ 2005 .

وتأهلت شهد لنصف النهائي بعد الفوز على لاعبة لبنان فى ربع النهائي ،ومن قبلها التغلب على اللاعبة الإسبانية الما ماريا 2/1 في منافسات وزن أقل من 53 كجم، ومن قبلها التأهل الى دور الـ 16 بالفوز على بطلة التشيك 2/0.

نجح سيف عيسى لاعب منتخب التايكوندو فى التتويج بالميدالية البرونزية فى منافسات بطولة العالم التي تقام بمدينة باكو بأذربيجان والتى تستمر حتى 4 يونيو الجارى.