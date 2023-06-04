شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير الأهلي تحتشد باستاد القاهرة قبل مواجهة الوداد وتشجيع خاص لعم حارث.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت مدرجات استاد القاهرة حضورا جماهيريا كبيرا من جماهير الأهلي لمؤازرة فريقها قبل نحو ساعتين ونصف من مباراته أمام الوداد البيضاوي المغربي، المقرر لها التاسعة مساء اليوم، الأحد، باستاد القاهرة فى ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويشهد محيط استاد القاهرة تواجدا مكثفا من جماهير الأهلي استعدادا لدخول المدرجات ومؤازرة فريقها في نهائي افريقيا.

عم حارس يحث جماهير الأهلي على مؤازرة فريقها بحرارة فى نهائي أفريقيا

وحرص عم "حارث"، أقدم عاملي غرفة ملابس الأهلي، حث الجماهير الموجودة فى المدرجات على التشجيع بحرارة ومؤازرة فريقها فى مباراته أمام الوداد، وهو ما تفاعلت معه الجماهير ورددت هتافات، "بالدم بالروح أفريقيا مش هتروح".

على صعيد متصل ، يدخل السويسرى مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الأهلى، اختباراً صعباً مساء اليوم حينما يقود فريقه لمواجهة الوداد المغربى، فى "ذهاب" نهائي دوري أبطال أفريقيا. وتأهل الأهلي إلى نهائي أفريقيا بعد الفوز على الترجي التونسي برباعية نظيفة فى مجموع مباراتى نصف النهائي، بينما تأهل الوداد الرياضي إلى النهائي عقب التعادل مع صن داونز بنتيجة 2/2 فى مجموع المباراتين، باعتبار أن مباراة الذهاب فى المغرب انتهت بالتعادل السلبي.

وسبق والتقى الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا 3 مرات سابقة، وفشل الأهلي خلال 3 مباريات فى تحقيق الفوز على الوداد، حيث نجح الأخير فى الفوز مرتين مقابل تعادل وحيد.

فى نهائى نسخة 2017، فرض الوداد التعادل على الأهلي 1-1 فى ذهاب نهائي البطولة بالقاهرة، وانتصر الوداد إياباً فى المغرب بهدف دون رد، ليحقق لقب البطولة للمرة الثانية فى تاريخه، أما نهائي النسخة الماضية 2022 الذى أقيم من مباراة واحدة بالمغرب، فشهد تفوق الوداد على الأهلي بنتيجة 2-0 وتتويجه باللقب.

الفوز بنهائي 2022، جعل الوداد يحقق لقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثالثة فى تاريخه.















































































































































































































