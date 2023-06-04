شكرا لقرائتكم خبر عن نهائى أفريقيا .. 6 جنسيات فى الأهلى قبل مواجهة الوداد بنهائى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ العد التنازلى لانطلاق مباراة الأهلى والوداد المغربى فى "ذهاب" نهائي دورى أبطال أفريقيا، والتى تجمع الفريقين باستاد القاهرة فى التاسعة مساء اليوم.

ويجمع فريق الأهلى عدة جنسيات مختلفة، فى ظل وجود أكثر من لاعب محترف بصفوف الفريق، والتى تصل إلى 6 جنسيات مختلفة، منها التونسية، والجزائرية، والجنوب أفريقية، والبرازيلية، والسويسرية.

سويسرا .. يحمل مارسيل كولر المدير الفني للفريق الجنسية السويسرية.

تونس .. الثنائى على معلول ومحمد الضاوى كريستو(خارج القائمة) يمثلان الحنسية التونسية فى صفوف الأهلى

مالى .. الدبابة أليو ديانج يحمل الجنسية المالية

الجزائر .. أحمد قندوسى لاعب الفريق يحمل الجنسية الجزائرية

البرازيل ... يحمل برونو سافيو لاعب الأهلى يحمل الجنسية البرازيلية (خارج القائمة)

جنوب أفريقيا .. بيرسى تاو لاعب الفريق الأحمر يحمل الجنسية الجنوب أفريقية

ويلاحق الأهلي لقبه الـ11 في دوري أبطال أفريقيا، بعد تتويجه سابقا بنسخ أعوام 1982, و1987, و2001, و2005, و2006, و2008, و2012, و2013, و2020, و2021.

ويلاحق الوداد المغربى لقبه الأفريقى الرابع بعدما سبق له التتويج بالبطولة ثلاث مرات سابقة فى أعوام 1992 ، 2017 ، 2022 .

ونجح الأهلى فى التأهل لنهائى بطولة دورى أبطال أفريقيا فى النسخ الثلاث الأخيرة، وحقق البطولة فى نسخنين 2020، و2021، فى حين خسر النسخة الأخيرة لحساب الوداد المغربى فى 2022.