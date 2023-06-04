شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام كولر مع الأهلى قبل مواجهة الوداد المغربى الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتجه أنظار الملايين صوب استاد القاهرة الدولى، عندما يلتقى الأهلي مع الوداد المغربي وجهاً لوجه للمرة الثانية على التوالي فى نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعدما عبر الأول نصف النهائي على حساب الترجي برباعية نظيفة بمجموع المباراتين، وتأهل الثاني على حساب صن داونز.

من جهته طالب السويسرى مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الأهلى، لاعبيه بحسم التتويج بدوري أبطال أفريقيا عن طريق تحقيق نتيجة مطمئنة في مباراة الليلة قبل لقاء العودة بالمغرب الأحد المقبل، وطالب كولر لاعبيه باستغلال أنصاف الفرص لتسجيل هدف مبكر يربك حسابات بطل المغرب ويقتل معنويات لاعبيه ويعزز فرص المارد الأحمر في التتويج باللقب.

وخاض الأهلى تحت قيادة السويسرى مارسيل كولر 44 مباراة، حقق الفوز فى 33 لقاءً، وتعادل فى 7 مواجهات، وتلقى أربع هزائم، وسجل لاعبوه 82 هدفاً وتلقت شباكهم 26، وخرج بشباك نظيفة فى 29 مباراة، وتوج مع المارد الأحمر ببطولتى السوبر مرتين، وكأس مصر مرة.

وتنقل قنوات بي إن سبورت، المالك الحصري لبث مباريات دوري أبطال أفريقيا، مواجهة الأهلي ضد الوداد المغربي بالنهائي، بالإضافة إلى قنوات أون تايم سبورت، ولكن على التردد الأرضي الخاص بالقناة.