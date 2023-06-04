شكرا لقرائتكم خبر عن 15 لاعبا فى قائمة منتخب كرة الصالات ببطولة كأس العرب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - اختار جهاد عرفة، المدير الفنى لمنتخب مصر لكرة الصالات، 15 لاعباً لخوض منافسات بطولة كأس العرب التى ستقام فى السعودية خلال الفترة من 6 حتى 16 يونيو الجارى، وهم: جمال عبدالناصر وأحمد فكرى صالح ومحمود شوبير وطارق حسن و محمد طلعت ومصطفى عيد وعلاء محمود محمد وعبدالرحمن عيد وعبدالرحمن سيد وخالد عبدالله محمد ومحمد عبدالحميد ومحمد سعيد لبيب وخالد وليد محمد و على رمضان ومحمود فتحى.
ويضم الجهاز الفني المعاون لمنتخب الصالات كلا من، سامح صالح مدربًا عامًا، ياسر عبدالخالق مدرب حراس مرمى ، الدكتور محمد أكمل رئيس الجهاز الطبى ، عباس حسانين المدلك ، محمد منجى مديرًا إداريًا، وأحمد حسن مدير المهمات.
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