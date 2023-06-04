شكرا لقرائتكم خبر عن الونش مدافع الزمالك يصل القاهرة بعد إجراء جراحة الصليبى فى ألمانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل محمود حمدى "الونش"، مدافع الزمالك، إلى القاهرة قادماً من ألمانيا بعد إجراء جراحة الرباط الصليبى بنجاح، ونشر اللاعب صورة عبر "إستورى إنستجرام" توثق قدومه إلى مصر.

ويستعد محمود حمدى الونش لبدء برنامح العلاج الطبيعى المخصص له من قبل الجهاز الطبي بعد إجراء عملية الرباط الصليبى في ألمانيا بنجاح الأربعاء قبل الماضى، وذلك للعودة سريعاً إلى الملاعب.

ونشر محمود "الونش صورة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك عقب إجراء جراحة الرباط الصليبى، وعلق عليها: "الحمد لله على ما مضى، الحمد لله على ما هو الآن، الحمد لله لما سيأتي، الحمد لله على كل شيء".

من جانبه كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للزمالك، عن إجراء محمود حمدي "الونش" مدافع الأبيض، عملية الرباط الصليبي بنجاح يوم الأربعاء بأحد المستشفيات بألمانيا .

وقال الدكتور محمد أسامة أن العملية التي أجراها "الونش"، هي عبارة عن إعاده بناء الرباط الصليبي الأمامي بواسطة المنظار الجراحي، موضحاً أن حالة "الونش" مطمئنة بعد إجراء الجراحة، في أحد مستشفيات ألمانيا.