شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد غرف ملابس الأهلى قبل نهائى أفريقيا أمام الوداد المغربي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تهيأت غرف ملابس فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى لاستقبال اللاعبين، قبل مواجهة الوداد المغربى، فى ذهاب نهائى دورى أبطال أفريقيا، والتى ستقام باستاد القاهرة.

ويترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة مساء اليوم، الأحد، لمتابعة اللقاء المصيري الذى يجمع الأهلى مع الوداد المغربى باستاد القاهرة الدولى، فى "ذهاب" نهائى دوري أبطال أفريقيا.

واجه الأهلى نظيره الوداد فى 11 لقاءً، فاز فى 4 مواجهات، وتعادل فى 4، وخسر 3 مباريات، ونهائى النسخة الماضية شهد تفوق الوداد على الأهلي بنتيجة 2-0 فى النهائي الذى أقيم من مباراة واحدة فى المغرب.

الفوز بنهائي 2022، جعل الوداد يحقق لقب دوري أبطال أفريقيا، وذلك للمرة الثالثة في تاريخه.

وأسند مسؤولو الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مباراة ذهاب نهائي بطولة أفريقيا بين الأهلي والوداد المغربي إلى الحكم الليبي معتز إبراهيم، والتونسي هيثم قيراط حكما للفار، ومصطفى غربال مساعدًا للفار.