شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب الأهلي أمام الأندية المغربية قبل مواجهة الوداد.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل الوداد المغربي ضيفاً ثقيلاً على الأهلي فى التاسعة مساء اليوم، الأحد، باستاد القاهرة الدولى فى "ذهاب" نهائي دوري أبطال أفريقيا لموسم 2022-2023. ويلاحق الفريق البيضاوي لقبه الرابع فى أمجد البطولات القارية للأندية بعد تتويجه سابقا بنسخ أعوام 1992 و2017 و2022.

واجه الأهلى أندية المغرب فى 31 مباراة، فاز في 14 لقاءً وخسر 7 وتعادل 10 مرات، وواجه الأهلى 7 أندية مغربية هى: الرجاء، الوداد، الدفاع الحسني الجديدي، الجيش المغربي، المغرب التطواني والأولمبيك البيضاوي "جمعية الحليب"، نهضة بركان.

أول مواجهة للأهلي ضد أندية المغرب فاز 3-1 على اولمبيك البيضاوى، بينما كانت آخر مواجهة للأهلى ضد أندية المغرب تعادل سلبياً مع الرجاء فى ربع نهائى النسخة الحالية لدوري الابطال.

وجاء الوداد على رأس المجموعة الأولى، وتربع على الصدارة متفوقا على شبيبة القبائل الجزائري وبترو أتلتيكو الأنغولي وفيتا كلوب الكونغولي على الترتيب.

وفي ربع النهائي، اجتاز بطل المغرب عقبة سيمبا التنزاني بركلات الترجيح، بعد أن تبادل الفريقان الفوز 1-0 في مباراة الذهاب والعودة.

وبلغت الإثارة ذروتها حين فاز الوداد على صن داونز الجنوب أفريقي في نصف النهائي بقاعدة الهدف الاعتباري، بعد أن تعادل سلبيا على ملعبه ثم إيجابيا بنتيجة 2-2 في بريتوريا.