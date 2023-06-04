شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الأهلى أمام الوداد.. كهربا وتاو بالهجوم وشوبير لحراسة المرمى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي تشكيل الفريق لمباراة الوداد المقرر لها التاسعة من مساء اليوم، الأحد، باستاد القاهرة في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.
ويضم تشكيل الأهلي كلاً من: مصطفى شوبير، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، محمد هاني، على معلول، آليو ديانج، مروان عطية، حمدي فتحي، حسين الشحات، بيرسي تاو ومحمود عبد المنعم كهربا.
ويُدير المباراة، الحكم الليبي معتز إبراهيم ومعه التونسي هيثم قيراط حكما للفار، ومصطفى غربال مساعدًا للفار.
ويرغب الأهلي في تحقيق نتيجة جيدة الليلة من أجل تسهيل مهمته في مباراة العودة يوم 11 يونيو الجاري بالمغرب.
وسبق والتقى الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا 3 مرات سابقة، وفشل الأهلي خلال 3 مباريات فى تحقيق الفوز على الوداد، حيث نجح الأخير فى الفوز مرتين مقابل تعادل وحيد.
فى نهائى نسخة 2017، فرض الوداد التعادل على الأهلي 1-1 فى ذهاب نهائي البطولة بالقاهرة، وانتصر الوداد إياباً فى المغرب بهدف دون رد، ليحقق لقب البطولة للمرة الثانية فى تاريخه، أما نهائي النسخة الماضية 2022 الذى أقيم من مباراة واحدة بالمغرب، فشهد تفوق الوداد على الأهلي بنتيجة 2-0 وتتويجه باللقب.
الفوز بنهائي 2022، جعل الوداد يحقق لقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثالثة فى تاريخه.
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