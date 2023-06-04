شكرا لقرائتكم خبر عن مساعدو كولر يوثقون الحضور الجماهيري فى نهائي أفريقيا بهواتفهم الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص هارلد جامبيرلي وميشيل يانكون واندريس اندويا وياسين الميكاري، مساعدو مارسيل كولر فى الجهاز الفني للأهلي، على تصوير الجماهير الموجودة فى مدرجات استاد القاهرة قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي.

وتواجدت جماهير الأهلي بكثافة داخل مدرجات استاد القاهرة لمؤازرة فريقها قبل مباراة الوداد المغربي في ذهاب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا الأمر الذي جعل الجهاز المعاون للمدرب السويسري يقوم بتوثيق هذا الحضور الجماهيري المُكثف.

على صعيد متصل، يدخل السويسرى مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الأهلى، اختباراً صعباً مساء اليوم حينما يقود فريقه لمواجهة الوداد المغربى، فى "ذهاب" نهائي دوري أبطال أفريقيا. وتأهل الأهلي إلى نهائي أفريقيا بعد الفوز على الترجي التونسي برباعية نظيفة فى مجموع مباراتى نصف النهائي، بينما تأهل الوداد الرياضي إلى النهائي عقب التعادل مع صن داونز بنتيجة 2/2 فى مجموع المباراتين، باعتبار أن مباراة الذهاب فى المغرب انتهت بالتعادل السلبي.

وسبق والتقى الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا 3 مرات سابقة، وفشل الأهلي خلال 3 مباريات فى تحقيق الفوز على الوداد، حيث نجح الأخير فى الفوز مرتين مقابل تعادل وحيد.

فى نهائى نسخة 2017، فرض الوداد التعادل على الأهلي 1-1 فى ذهاب نهائي البطولة بالقاهرة، وانتصر الوداد إياباً فى المغرب بهدف دون رد، ليحقق لقب البطولة للمرة الثانية فى تاريخه، أما نهائي النسخة الماضية 2022 الذى أقيم من مباراة واحدة بالمغرب، فشهد تفوق الوداد على الأهلي بنتيجة 2-0 وتتويجه باللقب.