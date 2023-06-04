شكرا لقرائتكم خبر عن عبد القادر وشريف وأفشة على دكة بدلاء الأهلي أمام الوداد فى نهائي أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجلس على دكة بدلاء فريق الأهلي أمام الوداد المغربي الليلة كل من: خالد عبد الفتاح ومحمود متولي وأحمد عبد القادر ومحمد شريف وعلي لطفي وعمرو السولية ‏ومحمد مجدي أفشة وأحمد قندوسي وطاهر محمد طاهر.

تشكيل الأهلي الرسمي لمباراة الوداد

ويضم تشكيل الأهلي لمباراة الوداد المقرر لها التاسعة مساء اليوم الأحد كل من: مصطفى شوبير، محمد عبد المنعم ، ياسر إبراهيم، محمد هاني، على معلول ، آليو ديانج ، مروان عطية، حمدي فتحي، حسين الشحات، بيرسي تاو ومحمود عبد المنعم كهربا.

ويُدير المباراة الحكم الليبي معتز إبراهيم ومعه التونسي هيثم قيراط حكما للفار، ومصطفى غربال مساعدًا للفار ، الأهلي في تحقيق نتيجة جيدة الليلة من أجل تسهيل مهمته في مباراة العودة يوم 11 يونيو الجاري بالمغرب.

كيف تأهل الأهلي والوداد للنهائي؟وتأهل الأهلي إلى نهائي أفريقيا بعد الفوز على الترجي التونسي برباعية نظيفة فى مجموع مباراتى نصف النهائي، بينما تأهل الوداد الرياضي إلى النهائي عقب التعادل مع صن داونز بنتيجة 2/2 فى مجموع المباراتين، باعتبار أن مباراة الذهاب فى المغرب انتهت بالتعادل السلبي.

وسبق والتقى الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا 3 مرات سابقة، وفشل الأهلي خلال 3 مباريات فى تحقيق الفوز على الوداد، حيث نجح الأخير فى الفوز مرتين مقابل تعادل وحيد.

فى نهائى نسخة 2017، فرض الوداد التعادل على الأهلي 1-1 فى ذهاب نهائي البطولة بالقاهرة، وانتصر الوداد إياباً فى المغرب بهدف دون رد، ليحقق لقب البطولة للمرة الثانية فى تاريخه، أما نهائي النسخة الماضية 2022 الذى أقيم من مباراة واحدة بالمغرب، فشهد تفوق الوداد على الأهلي بنتيجة 2-0 وتتويجه باللقب.. الفوز بنهائي 2022، جعل الوداد يحقق لقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثالثة فى تاريخه.

على صعيد متصل ، تأهل الأهلي إلى نهائي أفريقيا بعد الفوز على الترجي التونسي برباعية نظيفة فى مجموع مباراتى نصف النهائي، بينما تأهل الوداد الرياضي إلى النهائي عقب التعادل مع صن داونز بنتيجة 2/2 فى مجموع المباراتين، باعتبار أن مباراة الذهاب فى المغرب انتهت بالتعادل السلبي.

وسبق والتقى الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا 3 مرات سابقة، وفشل الأهلي خلال 3 مباريات فى تحقيق الفوز على الوداد، حيث نجح الأخير فى الفوز مرتين مقابل تعادل وحيد.

فى نهائى نسخة 2017، فرض الوداد التعادل على الأهلي 1-1 فى ذهاب نهائي البطولة بالقاهرة، وانتصر الوداد إياباً فى المغرب بهدف دون رد، ليحقق لقب البطولة للمرة الثانية فى تاريخه، أما نهائي النسخة الماضية 2022 الذى أقيم من مباراة واحدة بالمغرب، فشهد تفوق الوداد على الأهلي بنتيجة 2-0 وتتويجه باللقب.