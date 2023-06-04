شكرا لقرائتكم خبر عن المترجي وسامبو يقودان هجوم الوداد أمام الأهلى فى نهائي أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن البلجيكي سفين فاندنبروك، المدير الفني لفريق الوداد البيضاوي المغربي، التشكيل الأساسي الذي سيخوض به مواجهة الأهلي بعد قليل باستاد القاهرة في "ذهاب" نهائي دوري أبطال أفريقيا 2023.

وسبق والتقى الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا 3 مرات سابقة، وفشل الأهلي خلال 3 مباريات فى تحقيق الفوز على الوداد، حيث نجح الأخير فى الفوز مرتين مقابل تعادل وحيد.

فى نهائى نسخة 2017، فرض الوداد التعادل على الأهلي 1-1 فى ذهاب نهائي البطولة بالقاهرة، وانتصر الوداد إياباً فى المغرب بهدف دون رد، ليحقق لقب البطولة للمرة الثانية فى تاريخه، أما نهائي النسخة الماضية 2022 الذى أقيم من مباراة واحدة بالمغرب، فشهد تفوق الوداد على الأهلي بنتيجة 2-0 وتتويجه باللقب.