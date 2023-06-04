شكرا لقرائتكم خبر عن استبعاد عواد وشيكابالا وروقا وعودة جابر وعبد الغنى لقائمة الزمالك أمام الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، القائمة التي سيخوض بها الأبيض مباراة الاتحاد السكندري المقرر لها غدا الاثنين باستاد القاهرة الدولي، فى الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

وتضم قائمة الزمالك كلا من:

حراسة المرمى: محمد صبحي - محمد نديم.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - عمر جابر - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني - مصطفى الزناري - محمد طارق - أحمد فتوح - عبد الله جمعة.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد حسام "بيسو" - سيد عبد الله "نيمار" - سيف جعفر - أحمد بلحاج - أحمد سيد "زيزو" - إبراهيما نداي - مصطفى شلبي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - ناصر منسي.

وشهدت القائمة استبعاد محمد عواد بسبب الإصابة فى المران الختامى، وحاتم سكر، ومحمد أشرف روقا، ومحمود شيكابالا، وسامسون أكينولا.

فيما عاد للقائمة عمر جابر، ومحمد عبد الغنى بعد تماثلهما للشفاء.

ويدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الرابع برصيد 50 نقطة، حصدها من 29 مباراة، حقق الفوز في 14، وتعادل في 8، وخسر 7، وسجل لاعبوه 42 هدف، وسكنت شباكه 27 هدفًا، فيما يحتل الاتحاد السكندرى المركز الثامن، برصيد 40 نقطة، حصدهم من 28 لقاء، حقق الفوز في 12، وتعادل في 4، وخسر 12، وسجل لاعبوه 32 هدفًا، وسكنت شباكه 33 هدف.