شكرا لقرائتكم خبر عن الإصابة تبعد محمد عواد عن قائمة الزمالك أمام الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استبعد الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، محمد عواد حارس مرمى الفريق الأبيض من قائمة الفريق الأبيض التي تستعد لمواجهة الاتحاد السكندرى فى المباراة المقرر لها غداً الاثنين باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثلاثين من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وتعرض محمد عواد للإصابة في مران الزمالك الختامي اليوم، الأحد، ليفضل الجهاز الفني للفريق الأبيض استبعاد اللاعب لحين الاطمئنان على حالته.

وتضم القائمة كلا من:

حراسة المرمى : محمد صبحي - محمد نديم.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني - مصطفى الزناري - محمد طارق - أحمد فتوح - عبد الله جمعة.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد حسام " بيسو"- سيد عبد الله "نيمار" - سيف جعفر - أحمد بلحاج - أحمد سيد "زيزو" - إبراهيما نداي - مصطفى شلبي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - ناصر منسي.