شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مباراة الأهلي والوداد فى "ذهاب" نهائي دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت منذ قليل مباراة الأهلي والوداد المغربي باستاد القاهرة وسط حضور أكثر من 50 ألف مُشجع فى ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، ويُدير المباراة الحكم الليبي معتز إبراهيم ومعه التونسي هيثم قيراط حكما للفار، ومصطفى غربال مساعدًا للفار

ويضم تشكيل الأهلي للمباراة كلاً من: مصطفى شوبير، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، محمد هاني، على معلول، آليو ديانج، مروان عطية ، حمدي فتحي ، حسين الشحات ، بيرسي تاو ومحمود عبد المنعم كهربا.

على دكة بدلاء الأهلي أمام الوداد يجلس كل من: خالد عبد الفتاح ومحمود متولي وأحمد عبد القادر ومحمد شريف وعلي لطفي وعمرو السولية ‏ومحمد مجدي أفشة وأحمد قندوسي وطاهر محمد طاهر.

فيما يضم تشكيل الوداد الذي أعلنه البلجيكي سفين فاندنبروك المدير الفني للفريق ، كلاً من : يوسف المطيع - أيوب عملود- يحيى عطية الله- أمين فرحان- أرسين زولا - يحيي جبران- رضا الجعدي- أيمن الحسوني -محمد اوناجم- سيف الدين بوهرة وسامبو جونيور.