شكرا لقرائتكم خبر عن 15 دقيقة.. تعادل سلبي بين الأهلي والوداد في ذهاب نهائي أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 15 دقيقة من مباراة الأهلي والوداد المغربي المقامة حالياً باستاد القاهرة وسط حضور أكثر من 50 ألف مُشجع، فى ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، وتُشير النتيجة إلى التعادل السلبي.

ويُدير المباراة الحكم الليبي معتز إبراهيم ومعه التونسي هيثم قيراط حكما للفار، ومصطفى غربال مساعدًا للفار.

قدم الأهلي أول 15 دقيقة بشكل جيد وضغط بقوة من خلال الأطراف على الفريق المغربي وسقط حسين الشحات في منطقة جزاء الوداد وطالب لاعبي الأهلي الحكم الليبي بالعودة إلى تقنية الفار لكنه رفض ليتواصل الأداء الأهلاوي الهجومي .

ويضم تشكيل الأهلي للمباراة كلاً من: مصطفى شوبير، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، محمد هاني، على معلول، آليو ديانج، مروان عطية ، حمدي فتحي ، حسين الشحات ، بيرسي تاو ومحمود عبد المنعم كهربا.

على دكة بدلاء الأهلي أمام الوداد يجلس كل من: خالد عبد الفتاح ومحمود متولي وأحمد عبد القادر ومحمد شريف وعلي لطفي وعمرو السولية ‏ومحمد مجدي أفشة وأحمد قندوسي وطاهر محمد طاهر.

فيما يضم تشكيل الوداد الذي أعلنه البلجيكي سفين فاندنبروك المدير الفني للفريق ، كلاً من : يوسف المطيع - أيوب عملود- يحيى عطية الله- أمين فرحان- أرسين زولا - يحيي جبران- رضا الجعدي- أيمن الحسوني -محمد اوناجم- سيف الدين بوهرة وسامبو جونيور.