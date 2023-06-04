شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الأحد 4 / 6 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم العديد من الأحداث المهمة، فى مقدمتها انطلاق مباراة الأهلي والوداد المغربي في ذهاب دور النهائي لدوري أبطال أفريقيا.

الونش مدافع الزمالك يصل القاهرة بعد إجراء جراحة الصليبى فى ألمانيا

وصل محمود حمدى "الونش"، مدافع الزمالك، إلى القاهرة قادماً من ألمانيا بعد إجراء جراحة الرباط الصليبى بنجاح، ونشر اللاعب صورة عبر "إستورى إنستجرام" توثق قدومه إلى مصر.

ويستعد محمود حمدى الونش لبدء برنامح العلاج الطبيعى المخصص له من قبل الجهاز الطبي بعد إجراء عملية الرباط الصليبى في ألمانيا بنجاح الأربعاء قبل الماضى، وذلك للعودة سريعاً إلى الملاعب.

15 لاعبا فى قائمة منتخب كرة الصالات ببطولة كأس العرب

اختار جهاد عرفة، المدير الفنى لمنتخب مصر لكرة الصالات، 15 لاعباً لخوض منافسات بطولة كأس العرب التى ستقام فى السعودية خلال الفترة من 6 حتى 16 يونيو الجارى، وهم: جمال عبدالناصر وأحمد فكرى صالح ومحمود شوبير وطارق حسن و محمد طلعت ومصطفى عيد وعلاء محمود محمد وعبدالرحمن عيد وعبدالرحمن سيد وخالد عبدالله محمد ومحمد عبدالحميد ومحمد سعيد لبيب وخالد وليد محمد و على رمضان ومحمود فتحى.

شهد سامى تحقق برونزية بطولة العالم للتايكوندو

فازت شهد سامى، لاعبة منتخب التايكوندو، بالميدالية البرونزية فى منافسات بطولة العالم التي تقام بأذربيجان، بعد الخسارة فى نصف نهائي البطولة.

وتعد برونزية شهد إنجازاً لم يتحقق منذ 18 عاما، حيث كانت آخر ميدالية نسائية فى بطولات العالم منذ 2005 .

تغريم الإسماعيلى 120 ألف جنيه بسبب أحداث مباراة المقاولون.. وإيقاف حمص

أعلنت ادارة المسابقات برابطة الأندية المحترفة، تحت إشرف عامر حسين، عقوبات أحداث مباراة المقاولون العرب والإسماعيلى فى الأسبوع الـ30 من عمر الدورى، وجاءت القرارات كالتالى:

توقيع غرامة مالية على النادى الإسماعيلى قيمتها 50 ألف جنيه، لعدم امتثال اللاعبين والجهاز الفني والإدارى لقرار الحكم، ما أدى لتعطيل المباراة.

أحمد سامى يبدأ تصحيح أخطاء لاعبى سموحة أمام الطلائع قبل مواجهة سيراميكا

رفض أحمد سامى، المدير الفنى لفريق سموحة، منح اللاعبين راحة اليوم من التدريبات بعد السقوط أمام طلائع الجيش أمس، السبت، فى إطار منافسات الجولة الثلاين من الدورى.

وبدأ فريق سموحة الاستعداد اليوم من أجل مواجهة سيراميكا المقرر لها الأربعاء المقبل، فى الجولة الحادية والثلاثين من الدورى، والذى بدأه أحمد سامى بتصحيح الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون أمام الطلائع تسببت فى الخسارة بهدفين.

مصر تحصد 4 ميداليات في منافسات الفرق ببطولة أوروبا للرماية

حصد منتخب مصر عددا كبيرا من الميداليات، خلال منافسات الدور النهائي للفرق ببطولة أوروبا المفتوحة للرماية على الأطباق المروحية، التي تستضيفها إيطاليا خلال الفترة من 1 وحتى 4 يونيو الجاري بمشاركة 12 دولة.

وفاز الفريق المصري المكون من محمود الإتربي وأحمد مرسي وإيفانجلوس بالميدالية الفضية في منافسات "الفيترون"، خلف إيطاليا التي حققت الذهبية.

تعرف على قائمة منتخب الكاراتيه فى الدورى العالمى باليابان

يشارك منتخب الكاراتيه فى منافسات بطولة البريميرليج "الدورى العالمى"، التى تقام فى اليابان خلال الفترة من 5 إلى 12 يونيو الجارى. وتضم قائمة المنتخب من اللاعبين كلا من: كريم وليد، وعمرو علاء، عبد الله هشام، عمر أشرف، أحمد رجب، آية هشام، ريم أحمد، علا متولى بالإضافة إلى سهيلة أحمد.

ويرافق البعثة أمين الزعبلاوى عضو مجلس الإدارة رئيسا للبعثة، وإسلام إبراهيم إدارى، وهانى شاكر مدرب، وهيثم فاروق حكم دولى.

بيراميدز يستقر على تفعيل بند شراء مصطفى فتحى من التعاون السعودى

استقر مسئولو نادى بيراميدز على تفعيل بند شراء مصطفى فتحى، صانع ألعاب الفريق الكروى الأول، من نادى التعاون السعودى مع انتهاء فترة استعارة اللاعب بنهاية الموسم الجارى.

وكان مصطفى فتحي وقع عقود انضمامه لنادي بيراميدز لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، مع إمكانية تفعيل بند الشراء النهائي بنهاية الإعارة، بعد الاتفاق مع نادي التعاون السعودي على كافة التفاصيل بشأن التعاقد مع اللاعب.

حمزة المثلوثى يترقب مفاوضات الزمالك لحسم التجديد

يترقب الدولى التونسى حمزة المثلوثى، ظهير أيمن فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، عقد جلسة مع مسئولى القلعة البيضاء لحسم ملف تجديد تعاقده، الذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى.

وينتهى عقد حمزة المثلوثى آخر الموسم ويحق له لتوقيع لأى فريق دون الرجوع لإدارة نادي الزمالك، لكن الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك أبلغ مسئولى النادى الأبيض بتمسكه بخدمات اللاعب فى الموسم الجديد.

8 دول تشارك فى بطولة العالم لناشئى الاسكواش بأستراليا

أعلن الاتحاد الدولي للاسكواش أسماء المنتخبات المشاركة فى بطولة العالم للناشئين، المقرر إقامتها فى أستراليا خلال الفترة بين 13 إلى 17 يونيو الجارى، ومن المقرر أن تشارك 8 دول فى تلك النسخة، يمثلها 32 لاعباً، بحيث يكون كل منتخب ممثل بلاعبين من الشباب ولاعبتان من الشابات، تلعب أربع مباريات ضد بعضها البعض.

اتحاد اليد يمهل أندية الكرة المصغرة لـ8 يونيو للتسجيل فى الدورة الصيفية

أخطر مسئولو اتحاد كرة اليد الأندية بمنحهم مهلة حتى 8 يونيو الجارى لتأكيد المشاركة فى بطولة الدورة الصيفية المصغرة، المقرر إقامتها بالإسكندرية فى شهر أغسطس المقبل.

كما ألزم اتحاد اليد الأندية بدفع 25% من قيمة الموسم التالى، حال عدم إخطار اللاعب بعدم القيد فى مهلة الـ 30 يوما، قبل فتح باب القيد للموسم المحلى الجديد 2023/2024.