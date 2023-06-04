شكرا لقرائتكم خبر عن 30 دقيقة.. سيطرة أهلاوية والوداد يفرض التعادل السلبي فى ذهاب نهائي أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 30 دقيقة من مباراة الأهلي والوداد المغربي المقامة حالياً باستاد القاهرة وسط حضور أكثر من 50 ألف مُشجع فى ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا وتُشير النتيجة إلى التعادل السلبي.

ويُدير المباراة الحكم الليبي معتز إبراهيم ومعه التونسي هيثم قيراط حكما للفار، ومصطفى غربال مساعدًا للفار.

قدم الأهلي أول 15 دقيقة بشكل جيد وضغط بقوة من خلال الأطراف على الفريق المغربي وسقط حسين الشحات في منطقة جزاء الوداد وطالب لاعبي الأهلي الحكم الليبي بالعودة إلى تقنية الفار لكنه رفض ليتواصل الأداء الأهلاوي الهجومي .

هدأ اللعب بعد سقوط حارس الوداد وأستغرق علاجه عدة دقائق بعدها حاول الوداد امتلاك زمام الأمور وتراجع الأهلي قليلاً.

ويضم تشكيل الأهلي للمباراة كلاً من: مصطفى شوبير، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، محمد هاني، على معلول، آليو ديانج، مروان عطية ، حمدي فتحي ، حسين الشحات ، بيرسي تاو ومحمود عبد المنعم كهربا.

على دكة بدلاء الأهلي أمام الوداد يجلس كل من: خالد عبد الفتاح ومحمود متولي وأحمد عبد القادر ومحمد شريف وعلي لطفي وعمرو السولية ‏ومحمد مجدي أفشة وأحمد قندوسي وطاهر محمد طاهر.

فيما يضم تشكيل الوداد الذي أعلنه البلجيكي سفين فاندنبروك المدير الفني للفريق ، كلاً من : يوسف المطيع - أيوب عملود- يحيى عطية الله- أمين فرحان- أرسين زولا - يحيي جبران- رضا الجعدي- أيمن الحسوني -محمد اوناجم- سيف الدين بوهرة وسامبو جونيور.

ويرغب الأهلي في تحقيق نتيجة جيدة الليلة من أجل تسهيل مهمته في مباراة العودة يوم 11 يونيو الجاري بالمغرب. على صعيد متصل ، تأهل الأهلي إلى نهائي أفريقيا بعد الفوز على الترجي التونسي برباعية نظيفة فى مجموع مباراتى نصف النهائي، بينما تأهل الوداد الرياضي إلى النهائي عقب التعادل مع صن داونز بنتيجة 2/2 فى مجموع المباراتين، باعتبار أن مباراة الذهاب فى المغرب انتهت بالتعادل السلبي. وسبق والتقى الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا 3 مرات سابقة، وفشل الأهلي خلال 3 مباريات فى تحقيق الفوز على الوداد، حيث نجح الأخير فى الفوز مرتين مقابل تعادل وحيد. فى نهائى نسخة 2017، فرض الوداد التعادل على الأهلي 1-1 فى ذهاب نهائي البطولة بالقاهرة، وانتصر الوداد إياباً فى المغرب بهدف دون رد، ليحقق لقب البطولة للمرة الثانية فى تاريخه، أما نهائي النسخة الماضية 2022 الذى أقيم من مباراة واحدة بالمغرب، فشهد تفوق الوداد على الأهلي بنتيجة 2-0 وتتويجه باللقب.



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