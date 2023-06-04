شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء ركلة جزاء للأهلى أمام الوداد بعد اللجوء لتقنية الـ"var" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألغى الليبى معتز إبراهيم حكم مباراة الأهلى والوداد المغربى ركلة جزاء للمارد الأحمر بعد اللجوء إلى تقنية الـ"var" فى المباراة المقامة حالياً باستاد القاهرة في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ودخل الأهلي المباراة بالتشكيل التالى: المرمى: مصطفى شوبير،الدفاع: محمد هاني – محمد عبد المنعم – ياسر إبراهيم – علي معلول،الوسط: مروان عطية – حمدي فتحي – أليو ديانج،الهجوم: بيرسي تاو – محمود كهربا – حسين الشحات.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي – خالد عبد الفتاح – محمود متولي – أحمد عبد القادر – محمد شريف – عمرو السولية – محمد مجدي "أفشة" – أحمد قندوسي – طاهر محمد.

وبدأ الوداد المباراة بتشكيل مكون من حراسة المرمى: يوسف المطيع،خط الدفاع: أيوب العملود - أمين فرحان - أرسين زولا - يحيى عطية الله،خط الوسط: جلال داودي - يحيى جبران - رضا جعدي،خط الهجوم: أيمن الحسوني - زهير المترجي - بولي جونيور سامبو.

وتقام مباراة العودة يوم الأحد المقبل في مركب محمد الخامس بالدار البيضاء في المغرب.



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مباراة الأهلي والوداد (2)



مباراة الأهلي والوداد (3)



مباراة الأهلي والوداد (4)



مباراة الأهلي والوداد (5)



مباراة الأهلي والوداد (6)



مباراة الأهلي والوداد (7)



مباراة الأهلي والوداد (8)



مباراة الأهلي والوداد (9)



مباراة الأهلي والوداد (10)



مباراة الأهلي والوداد (11)



مباراة الأهلي والوداد (12)



مباراة الأهلي والوداد (13)