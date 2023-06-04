شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شوبير يتألق ويمنع الوداد من التقدم أمام الأهلي قبل نهاية الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منع مصطفي شوبير، حارس مرمي النادي الأهلي، الوداد المغربي من التقدم في الدقيقة 40 ، من عمر المباراة المقامة حالياً باستاد القاهرة في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد ما نجح في التصدي لتسديدة قوية لمهاجم الوداد الذي كان منفردا بالمرمي .

ودخل الأهلي المباراة بالتشكيل التالى: المرمى: مصطفى شوبير،الدفاع: محمد هاني – محمد عبد المنعم – ياسر إبراهيم – علي معلول،الوسط: مروان عطية – حمدي فتحي – أليو ديانج،الهجوم: بيرسي تاو – محمود كهربا – حسين الشحات.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي – خالد عبد الفتاح – محمود متولي – أحمد عبد القادر – محمد شريف – عمرو السولية – محمد مجدي "أفشة" – أحمد قندوسي – طاهر محمد.

وبدأ الوداد المباراة بتشكيل مكون من حراسة المرمى: يوسف المطيع،خط الدفاع: أيوب العملود - أمين فرحان - أرسين زولا - يحيى عطية الله،خط الوسط: جلال داودي - يحيى جبران - رضا جعدي،خط الهجوم: أيمن الحسوني - زهير المترجي - بولي جونيور سامبو.

وتقام مباراة العودة يوم الأحد المقبل في مركب محمد الخامس بالدار البيضاء في المغرب.