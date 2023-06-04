شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم الأحد 4 /6 /2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادي الزمالك اليوم الأحد 4/6/2023، العديد من الأخبار والتي جاء في مقدمتها، الإصابة تبعد محمد عواد عن قائمة الزمالك أمام الاتحاد السكندرى، واستبعاد عواد وشيكابالا وروقا وعودة جابر وعبد الغنى لقائمة الزمالك أمام الاتحاد، والونش مدافع الزمالك يصل القاهرة بعد إجراء جراحة الصليبى فى ألمانيا.

الإصابة تبعد محمد عواد عن قائمة الزمالك أمام الاتحاد السكندرى

استبعد الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، محمد عواد حارس مرمى الفريق الأبيض من قائمة الفريق.

الزمالك يستقر على استمرار أحمد عاشور فى القيادة الفنية لرجال الطائرة

استقر مسئولو نادى الزمالك على استمرار أحمد عاشور المدير الفنى لفريق رجال الكرة الطائرة فى القيادة الفنية للفريق خلال المرحلة المقبلة فى الموسم الجديد.

اختارت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، الحكم أمين عمر لإدارة مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم.