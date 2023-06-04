بث مباشر.. الأهلي × الوداد (نهائي دوري أبطال إفريقيا)

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تشكيل الفريق الذي يخوض مباراة الوداد المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، والتي تنطلق في التاسعة مساء اليوم على استاد القاهرة.
وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:
حراسة المرمى: مصطفى شوبير.
خط الدفاع: علي معلول ومحمد هاني ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم.
خط الوسط: مروان عطية وأليو ديانج وحمدي فتحي وبيرسي تاو وحسين الشحات.
خط الهجوم: محمود كهربا.
ويجلس على دكة البدلاء كل من:
خالد عبد الفتاح ومحمود متولي وأحمد عبد القادر ومحمد شريف وعلي لطفي وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وأحمد قندوسي وطاهر محمد طاهر.
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