رأسية بيرسي تاو تضع الأهلي في المقدمة في شوط أول مثالي (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي والوداد المغربي، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، على ستاد القاهرة الدولي، بتقدم الفريق الأحمر بهدف دون رد.

وشهد الشوط الأول ضغط قوي من لاعبي الأهلي، وسط تراجع دفاعي من لاعبي الوداد.

وكاد كهربا أن يسجل هدفا للأهلي، في أول ربع ساعة من المباراة بعد انفراده بحارس الوداد الذي تصدى لتسديدة مهاجم الأحمر.

وفي الدقيقة 30 تراجع الحكم عن احساب ضربة جزاء للأهلي بعد الرجوع للفار.

وفي الدقيقة 40 تألق مصطفى شوبير وأنقذ الأهلي من هدف محقق بعد تصديه لتسديدة قوية من لاعب الوداد من داخل المنطقة.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، سجل بيرسي تاو الهدف الأول للأهلي من ضربة رأسية أرسلها حسين الشحات.