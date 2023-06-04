الحكم يلغي ضربة جزاء للأهلي أمام الوداد بعد الرجوع للفار (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - ألغت تقنية الفيديو (الفار)، ركلة جزاء للأهلي أمام الوداد المغربي، احتسبها الحكم الليبي معتز إبراهيم خلال المواجهة التي تجمع بين الفريقين حالياً بملعب استاد القاهرة.

وكان معتز إبراهيم حكم المباراة احتسب ركلة جزاء في الدقيقة 29 بعد لمسة يد علي لاعب الوداد بولي سامبو داخل منطقة الجزاء، ولكن بعد العودة إلى الفار، تم إلغاء ركلة الجزاء.

وانتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي والوداد المغربي، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، على ستاد القاهرة الدولي، بتقدم الفريق الأحمر بهدف دون رد.

وشهد الشوط الأول ضغط قوي من لاعبي الأهلي، وسط تراجع دفاعي من لاعبي الوداد.

وكاد كهربا أن يسجل هدفا للأهلي، في أول ربع ساعة من المباراة بعد انفراده بحارس الوداد الذي تصدى لتسديدة مهاجم الأحمر.

وفي الدقيقة 30 تراجع الحكم عن احساب ضربة جزاء للأهلي بعد الرجوع للفار.

وفي الدقيقة 40 تألق مصطفى شوبير وأنقذ الأهلي من هدف محقق بعد تصديه لتسديدة قوية من لاعب الوداد من داخل المنطقة.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، سجل بيرسي تاو الهدف الأول للأهلي من ضربة رأسية أرسلها حسين الشحات.