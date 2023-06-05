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سيف الدين بوهرة يسجل الهدف الأول للوداد المغربي أمام الأهلى بالدقيقة 85

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القاهرة - سامية سيد - سجل سيف الدين بوهرة لاعب الوداد المغربي الهدف الأول لفريقه فى شباك الأهلي بالدقيقة 85 من عمر المباراة المقامة حالياً باستاد القاهرة في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، لتصبح النتيجة 2-1 للأهلى.

 

ودخل الأهلي  المباراة بالتشكيل التالى: المرمى: مصطفى شوبير،الدفاع: محمد هاني – محمد عبد المنعم – ياسر إبراهيم – علي معلول،الوسط: مروان عطية – حمدي فتحي – أليو ديانج،الهجوم: بيرسي تاو – محمود كهربا – حسين الشحات.

 

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي – خالد عبد الفتاح – محمود متولي – أحمد عبد القادر – محمد شريف – عمرو السولية – محمد مجدي "أفشة" – أحمد قندوسي – طاهر محمد.

 

 

وبدأ الوداد المباراة بتشكيل مكون من حراسة المرمى: يوسف المطيع،خط الدفاع: أيوب العملود - أمين فرحان - أرسين زولا - يحيى عطية الله،خط الوسط: جلال داودي - يحيى جبران - رضا جعدي،خط الهجوم: أيمن الحسوني - زهير المترجي - بولي جونيور سامبو.

 

وتقام مباراة العودة يوم الأحد المقبل في مركب محمد الخامس بالدار البيضاء في المغرب.

 

 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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